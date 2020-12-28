В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 75 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в городе превысило 11 тыс. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Reuters

«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении. Общее число летальных случаев в столице достигло 11 064. Накануне сообщалось о смерти 76 пациентов, у которых был выявлен COVID-19.