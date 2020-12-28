Гинцбург рассказал о результатах теста на антитела через восемь месяцев после вакцинации
- Reuters
По его словам, у него всё ещё держатся антитела.
«Я поддался общему настроению своих знакомых и отчасти своих сотрудников и тоже (через восемь месяцев после вакцинации) относительно недавно сдал кровь на определение антител. Да, и они у меня очень высокие, титры антител», — цитирует РИА Новости специалиста.
Кроме того, Гинцбург рассказал, что 92% вакцинированных препаратом «Спутник V» получают абсолютную защиту от коронавируса.
В середине декабря телеканал «360» передавал, что в подмосковном Электрогорске ведётся разработка новой тест-системы для выявления антител к коронавирусу.