Гинцбург рассказал о результатах теста на антитела через восемь месяцев после вакцинации

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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что сдал кровь на антитела через восемь месяцев после вакцинации от COVID-19.
Гинцбург рассказал о результатах теста на антитела через восемь месяцев после вакцинации
  • Reuters

По его словам, у него всё ещё держатся антитела.

«Я поддался общему настроению своих знакомых и отчасти своих сотрудников и тоже (через восемь месяцев после вакцинации) относительно недавно сдал кровь на определение антител. Да, и они у меня очень высокие, титры антител», — цитирует РИА Новости специалиста.

Кроме того, Гинцбург рассказал, что 92% вакцинированных препаратом «Спутник V» получают абсолютную защиту от коронавируса.

В середине декабря телеканал «360» передавал, что в подмосковном Электрогорске ведётся разработка новой тест-системы для выявления антител к коронавирусу.

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