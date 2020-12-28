В Ленинградской области введут комендантский час для подростков

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Власти Ленинградской области приняли решение о введении комендантского часа для несовершеннолетних с 30 декабря по 10 января.
В Ленинградской области введут комендантский час для подростков
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21:00 до 06:00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах», — цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение.

Ограничения будут введены в рамках мер по противодействию коронавирусу.

Ранее в Ленинградской области объявили о решении сделать 31 декабря выходным днём для работников бюджетной сферы.

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