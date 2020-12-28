Косачёв рассказал о внешнеполитических итогах года

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв рассказал о внешнеполитических итогах 2020 года.
Косачёв рассказал о внешнеполитических итогах года
  • РИА Новости

«Пандемия коронавируса стала, вне всякого сомнения, ключевым фактором, оказавшим влияние на политику, экономику, демографию, спорт, культуру, на темпы развития как на национальном, так и на глобальном уровне», — говорится в статье Косачёва для «Российской газеты».

По словам сенатора, в 2020 году новые вызовы наложились на старые угрозы, а в чём-то даже усилили их.

Он также отметил, что за прошедшие месяцы не только сохранялось, но наращивалось санкционное, информационное, дипломатическое и другое давление Запада на Россию, фактически полностью заменившее традиционную дипломатию.

«Если в отношениях США и России 2020 год сюрпризов не преподнёс, как не ожидается их и в 2021-м, то для внутриевропейских реалий он стал, я бы сказал, сокрушительным. Под внутриевропейскими я, естественно, понимаю не взаимоотношения внутри ЕС, который привычно именует Европой исключительно собственное пространство, но всю Европу от Лиссабона до Урала и Кавказа», — считает Косачёв.

Как полагает сенатор, 2020-й — год провала европейской дипломатии, у которой в арсенале на восточном направлении не оказалось ничего, кроме санкций.

«Три важнейшие темы 2020 года для России — вакцина, юбилей Победы и мир для Карабаха — работали на её авторитет в мире в этом крайне непростом году», — подчеркнул он.

Ранее Косачёв в беседе с RT оценил заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона о санкциях против проекта газопровода «Северный поток — 2».

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