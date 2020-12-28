Один человек пострадал в результате пожара на месторождении в ХМАО

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Один человек пострадал в результате пожара в машинном зале на газовой компрессорной станции на Южно-Ягунском месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Один человек пострадал в результате пожара на месторождении в ХМАО
  • РИА Новости

«Предварительная площадь пожара — около 200 кв. м. Один человек пострадал», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Информация о возгорании поступила в 17:29 (15:29 мск).

На месте пожара работают 58 человек, задействовано 16 единиц техники.

Ранее в Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек, трое пострадали. 

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