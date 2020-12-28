Один человек пострадал в результате пожара на месторождении в ХМАО
- РИА Новости
«Предварительная площадь пожара — около 200 кв. м. Один человек пострадал», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
Информация о возгорании поступила в 17:29 (15:29 мск).
На месте пожара работают 58 человек, задействовано 16 единиц техники.
Ранее в Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек, трое пострадали.