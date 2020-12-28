Голикова рассказала о планируемом объёме поставок вакцины в регионы
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Об этом она сказала в ходе брифинга.
«С учётом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более 1 млн доз вакцины, которая будет доступна в декабре, доступна в январе», — цитирует её Интерфакс.
По её словам, это в 2,1 раза больше, чем предполагалось при запуске масштабной вакцинации.
Также Голикова сообщила, что в абсолютном большинстве регионов в настоящее время наблюдается стабилизация заболеваемости коронавирусной инфекцией.