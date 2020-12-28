Голикова оценила целесообразность долгосрочных прогнозов по COVID-19
- РИА Новости
«Сейчас мы видим, что абсолютное большинство наших регионов находятся в стадии стабилизации», — приводит её слова в эфире Первого канала ТАСС.
В то же время Голикова назвала долгосрочные прогнозы по ситуации с распространением коронавируса в России «бессмысленным выстраиванием».
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