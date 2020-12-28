Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Российская сторона объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии.

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«28 декабря посол Болгарии А. Крыстин был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе при Посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова», — заявили в МИД.

Болгарского дипломата обязали покинуть Россию в течение 72 часов.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на высылку российского дипломата из Болгарии.

Ранее Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата, подозреваемого в шпионаже.

В посольстве России назвали действия Болгарии безосновательными.