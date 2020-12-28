В Уфе прошёл турнир по силовому экстриму

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В Уфе в турнире по силовому экстриму «Урал Батыр» приняли участие десять атлетов из России.
В Уфе прошёл турнир по силовому экстриму
  • РИА Новости

Спортсмены состязались в пяти дисциплинах, передаёт ОТР.

Среди них — «фермерская» прогулка с двумя чемоданами весом по 130 кг каждый. Также участники переворачивали на скорость колесо от трактора, поднимали бревно весом 130 кг и машину весом 3 ц.

«Чем силовой экстрим интересен — каждый турнир не похож. Нельзя быть 100% готовым к этим упражнениям. Оборудование разное. Состав разный, набор упражнений всегда разный», — сказал спортсмен Дмитрий Логунов.

Победителем турнира стал 23-летний Давид Шамей из Белгорода.

В августе Министерство спорта России объявило о проведении в Севастополе в рамках Международного фестиваля силового экстрима «Евразийские игры — 2020» Всероссийского командного турнира «Сильнейшая нация мира — 2020».

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