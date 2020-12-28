Самолёт со спасательными капсулами вылетел на место ЧП с судном «Онега»

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Самолёт морской авиации Северного флота Ил-38 с четырьмя спасательными капсулами на борту вылетел к месту затопления рыболовного судна «Онега» в Баренцевом море.
Самолёт со спасательными капсулами вылетел на место ЧП с судном «Онега»
  • РИА Новости

Об этом заявил начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров.

«В район поиска вылетел самолёт Ил-38 Северного флота с четырьмя спасательными капсулами КАС-150 на борту», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что задача самолёта — оказание визуального сопровождения судам в поисках пострадавших.

Также создан оперативный штаб и двухканальный телефон горячей линии для помощи пострадавшим.

На борту судна «Онега» находились 19 человек, спасены двое.

Капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега».

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