Самолёт со спасательными капсулами вылетел на место ЧП с судном «Онега»
- РИА Новости
Об этом заявил начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров.
«В район поиска вылетел самолёт Ил-38 Северного флота с четырьмя спасательными капсулами КАС-150 на борту», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что задача самолёта — оказание визуального сопровождения судам в поисках пострадавших.
Также создан оперативный штаб и двухканальный телефон горячей линии для помощи пострадавшим.
На борту судна «Онега» находились 19 человек, спасены двое.
Капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега».