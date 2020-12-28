В Росрыболовстве назвали предварительную причину крушения судна «Онега»

Предварительной причиной крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и нарушение техники безопасности. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

«Предварительный анализ ситуации показал, что наиболее вероятной причиной гибели «Онеги» могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности при работе в осенне-зимний период», — приводит ТАСС заявление.

Ранее в МЧС России сообщили, что в районе крушения судна «Онега» наблюдаются волны высотой 4 м, температура воздуха на месте ЧП — -20 °С.

На борту находились 19 человек, спасены двое.

Капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега».