СК возбудил дело по факту затопления судна в Баренцевом море

Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море. Об этом сообщили в Архангельском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

РИА Новости