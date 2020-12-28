СК возбудил дело по факту затопления судна в Баренцевом море

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Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море. Об этом сообщили в Архангельском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
СК возбудил дело по факту затопления судна в Баренцевом море
  • РИА Новости

«Архангельским следственным отделом... по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что причиной затопления судна стало обледенение.

По данным МЧС, из 19 членов экипажа спасены двое, судьба 17 моряков неизвестна.

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