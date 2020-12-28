Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП в Баренцевом море
Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после того, как в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовецкое судно с 19 членами экипажа.
- РИА Новости
- © МЧС РФ
«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии с судном МК-0331 «Онега», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее стало известно, что из 19 членов экипажа спасены двое, судьба 17 моряков неизвестна.
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