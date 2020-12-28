Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП в Баренцевом море

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после того, как в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовецкое судно с 19 членами экипажа.

РИА Новости

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