Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП в Баренцевом море

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Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после того, как в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовецкое судно с 19 членами экипажа.
Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП в Баренцевом море
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии с судном МК-0331 «Онега», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что из 19 членов экипажа спасены двое, судьба 17 моряков неизвестна.

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