В Росалкогольрегулировании оценили продажи спиртных напитков по итогам трёх кварталов

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В Росалкогольрегулировании оценили продажи спиртных напитков по итогам трёх кварталов 2020 года.
В Росалкогольрегулировании оценили продажи спиртных напитков по итогам трёх кварталов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По сравнению с аналогичным периодом 2019-го продажи шампанского увеличились на 5%, до 10,8 млн декалитров, вина — на 4%, до 41,2 млн декалитров.

Реализация пива выросла на 5%, до 514,9 млн декалитров.

Продажи водки остались на прежнем уровне и оцениваются в 54,3 млн декалитров, а спрос на коньяк снизился на 1%, до 8,3 млн декалитров.

В целом продажи алкогольной продукции не изменились и составили 158 млн декалитров.

Ранее нарколог Алексей Казанцев и психолог Павел Жавнеров рассказали в беседе с Newinform, почему нужно ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников.

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