В Москве продлили программу льготной аренды для субъектов малого бизнеса

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что программу льготной аренды городских помещений для малого бизнеса продлили на будущий год.
В Москве продлили программу льготной аренды для субъектов малого бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мера позволит 965 индивидуальным предпринимателям и организациям, арендующим помещения площадью до 300 кв. м или занимающимся социально значимыми видами деятельности, продолжать арендовать помещения за 4,75 тыс. рублей за один кв. м в год по минимальной ставке и за 3,5 тыс. рублей — по льготной», — приводятся в сообщении слова Ефимова.

В материале уточняется, что льготная ставка — 3,5 тыс. рублей за кв. м в год — предоставляется компаниям, которые работают в социально значимой сфере, при наличии соответствующей лицензии. Также эту льготу могут получить компании, которые принимают на работу людей с инвалидностью.

Помимо этого, арендаторы должны быть включены в реестр субъектов МСП, опубликованный на сайте ФНС, и не иметь задолженностей.

По сообщениям НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

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