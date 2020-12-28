На улицах Москвы разместили более 1,5 тысячи праздничных плакатов

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что на улицах города разместили более 1,5 тыс. праздничных плакатов с поздравлениями с Новым годом и Рождеством.

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АГН «Москва»

Об этом сообщает «Москва 24». Плакаты можно увидеть на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. До 10 января тематические ролики будут транслироваться на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах-книжках на Новом Арбате. Заммэра напомнил, что в преддверии новогодних праздников Москву украсили световые тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары — всего более 4 тыс. объёмных декоративных конструкций.