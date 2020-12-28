КС признал законным ограничение передвижения во время пандемии

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Конституционный суд России постановил, что власти российских регионов имеют право устанавливать ограничения на передвижение граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
КС признал законным ограничение передвижения во время пандемии
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постановление КС.

Отмечается, что в Конституционном суде пытались обжаловать постановление губернатора Московской области по ограничениям, введённым из-за пандемии.

В КС отметили, что такое решение «по его конституционно значимому предназначению и сути было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Ранее в КС разъяснили решение проблемы споров с иностранными инвесторами.

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