В КС разъяснили решение проблемы споров с иностранными инвесторами

Конституционный суд России пояснил, что только ратификация международного договора России федеральным законом позволяет передать на рассмотрение международного арбитража споры между российской стороной и иностранными инвесторами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное определение КС о разъяснении своего постановления от 27 марта 2012 года, которое было принято по ходатайству правительства.

Как пишет агентство, правительство считает, что истолкование документа может необоснованно пониматься как допускающее «временное применение положений международного договора России, предусматривающих обязательную компетенцию международного арбитража по разрешению споров между государством и иностранными инвесторами».

При этом в России не принят федеральный закон, который санкционирует передачу международному арбитражу споров с участием иностранных инвесторов, связанных с их работой внутри стран.

«По мнению правительства Российской Федерации, принимая решение о подписании соответствующих международных договоров России, предусматривающих их временное применение до вступления в силу, оно непосредственно не вправе делегировать разрешение споров иностранных инвесторов… международному арбитражу, так как не обладает полномочиями по изменению компетенции российских судов», — говорится в определении КС.

Как разъяснили в суде, предписание статьи 47 Конституции об определении компетентного для рассмотрения любой категории дел суда именно законом «не предполагает временного применения положений международных договоров Российской Федерации, определяющих (изменяющих) подсудность тех или иных споров, без принятия федерального закона об их ратификации».

Следовательно, положение подписанного от имени Российской Федерации по решению правительства международного договора России, предусматривающее рассмотрение споров между Российской Федерацией и иностранными инвесторами в международном арбитраже, может стать обязательным для России «только после ратификации данного международного договора федеральным парламентом», уточнили там.