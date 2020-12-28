В МЧС не подтвердили данные об одном найденном погибшем с судна «Онега»
«Нет, эта информация пока не подтверждена, была она ошибочной. О погибших говорить пока рано, людей ищут, в любом случае будем надеяться на лучший исход. Двое тех, что спасли из 19 человек, 17 человек мы ещё ищем», — цитирует ТАСС Бахтина.
По его словам, шансы найти моряков с судна «Онега» пока есть, спасательная операция продолжается.
Ранее появилась информация, что найден один погибший с траулера «Онега», затонувшего в Баренцевом море.
На борту затонувшего траулера находились 19 человек, спасены двое.