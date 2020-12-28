В МЧС не подтвердили данные об одном найденном погибшем с судна «Онега»

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Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин заявил, что данные об одном найденном погибшем с судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море, не подтверждаются.

«Нет, эта информация пока не подтверждена, была она ошибочной. О погибших говорить пока рано, людей ищут, в любом случае будем надеяться на лучший исход. Двое тех, что спасли из 19 человек, 17 человек мы ещё ищем», — цитирует ТАСС Бахтина.

По его словам, шансы найти моряков с судна «Онега» пока есть, спасательная операция продолжается.

Ранее появилась информация, что найден один погибший с траулера «Онега», затонувшего в Баренцевом море.

На борту затонувшего траулера находились 19 человек, спасены двое.

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