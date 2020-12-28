Один моряк с затонувшего судна найден погибшим в Баренцевом море

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RT
Найден один погибший с траулера «Онега», затонувшего в Баренцевом море, сообщил РИА Новости капитан мурманского порта Эдуард Безукладов.
Один моряк с затонувшего судна найден погибшим в Баренцевом море
  • © АО "Вариант РПФ"

«Это информация московского МСКЦ, могу только её сообщить. Его нашли в море, он держался за спасательный круг», — сказал капитан порта.

Как сообщает Life.ru, о крушении траулера «Онега» в Баренцевом море стало известно в 05:20 мск. В этот момент международная спутниковая поисково-спасательная система зафиксировала сигнал от аварийного буя судна.

На борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

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