Эксперт прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега»

Капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега».

«Обледенение судов в северных морях происходит регулярно. В таких случаях сам лёд необходимо скалывать, иначе корабль теряет устойчивость, начинает валиться с борта на борт, и крен может достигать опасных значений», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, в случае с «Онегой» окончательное решение о том, кто виноват, примет прокуратура после проверки.

Как добавил эксперт, в районе аварии полярная ночь, видимость нулевая, и авиация в таких условиях не летает.

«Температура воды также около 0 ˚С, и человек, даже находясь в гидрокостюме, в такой воде быстро начнет замерзать», — добавил он.

О крушении траулера «Онега» в Баренцевом море стало известно в 05:20 мск. В этот момент международная спутниковая поисково-спасательная система зафиксировала сигнал от аварийного буя судна.

На борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.