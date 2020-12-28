В Новосибирской области задержали главу района

Главу Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоду задержали по подозрению в превышении полномочий.

Об этом заявила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

«В настоящее время фигурант задержан. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в его отношении меры пресечения», — цитирует её ТАСС.

По её словам, УФСБ России по Новосибирской области оказывает оперативное сопровождение по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что бывшего главу Клинского района Подмосковья приговорили к 15 годам колонии.