В Свердловской области прокомментировали размер средней заработной платы

Короткая ссылка
Средняя зарплата за октябрь в Свердловской области достигла отметки в 42,6 тыс. рублей.
В Свердловской области прокомментировали размер средней заработной платы
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на данные Свердловскстата.

По сравнению с этим же месяцем 2019 года она выросла на 3,2%.

Самые высокие зарплаты в регионе у финансистов и представителей страховых компаний — 68,9 тыс. рублей. Немного меньше получают учёные — 68,8 тыс. рублей и специалисты в сфере информации и связи — 57,7 тыс. рублей. Самые низкие заработные платы у служащих гостиниц и предприятий общественного питания — около 24 тыс. рублей.

На 18,4% за год вырос заработок людей, работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг. При этом зарплаты строителей упали на 1,7%.

Ранее газета «Известия» писала, что работодатели в России готовы платить на 7% больше, чем указывают соискатели в резюме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить