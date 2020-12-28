В Свердловской области прокомментировали размер средней заработной платы

Средняя зарплата за октябрь в Свердловской области достигла отметки в 42,6 тыс. рублей.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на данные Свердловскстата.

По сравнению с этим же месяцем 2019 года она выросла на 3,2%.

Самые высокие зарплаты в регионе у финансистов и представителей страховых компаний — 68,9 тыс. рублей. Немного меньше получают учёные — 68,8 тыс. рублей и специалисты в сфере информации и связи — 57,7 тыс. рублей. Самые низкие заработные платы у служащих гостиниц и предприятий общественного питания — около 24 тыс. рублей.

На 18,4% за год вырос заработок людей, работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг. При этом зарплаты строителей упали на 1,7%.

Ранее газета «Известия» писала, что работодатели в России готовы платить на 7% больше, чем указывают соискатели в резюме.