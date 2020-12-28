ФСБ сообщила о задержании в ряде регионов подпольных торговцев оружием

ФСБ России сообщила о задержании около 30 граждан, занимавшихся незаконным изготовлением оружия.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж», — приводит ТАСС заявление Центра общественных связей службы.

Отмечается, что сотрудники изъяли более 120 единиц огнестрельного оружия и свыше 9 тыс. патронов.

«Прекращена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — добавили в ФСБ.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщило о задержании двух жителей Ялты по подозрению в незаконном изготовлении оружия в подпольной мастерской.