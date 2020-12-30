Эксперт заявил об отсутствии влияния пандемии на отношение россиян к алкоголю

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал в беседе с RT, что россияне не стали чаще покупать алкоголь в период пандемии.

«Нет, не стали. Практически 1—3% роста, которые мы видим, не являются ростом, ведь есть огромное количество факторов, которые влияют на сегодняшний день на потребление. То есть первое: сам социально-экономический кризис не оказал влияния, а обычно в пределах 5—7% возможен рост. Второе: тот рост, который есть, фактически вызван демографической ситуацией. Ведь у нас средний класс сидит в России девять месяцев (на удалёнке. — RT) почти, они лишились отпусков», — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что в России примерно 20 млн жителей каждый год не по одному разу ездили в отпуск, но в условиях пандемии многие россияне от него отказались.

«То есть, как правило, суммарно два раза по неделе (брали отпуск. — RT) и пили там… На удалёнке можно было бы ожидать гораздо более серьёзного потребления (алкоголя. — RT) не только со стороны этой группы, но и в целом. Но и этого не произошло, то есть в целом с учётом всех факторов никакого серьёзного роста потребления алкогольной продукции в России не произошло в 2020 году», — отметил Дробиз.

Аналитик добавил, что, безусловно, каждый год продажи алкоголя растут в преддверии праздников.

«Как правило, праздники продолжались целый месяц: начинались они с 15 декабря и заканчивались 15 января старым Новым годом — в течение этого месяца проходили корпоративы, домашние посиделки, праздники и так далее. Примерно начиная с 15 декабря возрастали (продажи. — RT) примерно в полтора раза, что-то — в два раза. Шампанское, игристое возрастали в три раза в продажах. Если брать продажи ноября и продажи декабря, то в декабре примерно на 70% больше продавалось (алкоголя. — RT), но зато в январе всегда продажи падали в два раза… Каждый год всё это», — сказал он.

По словам Дробиза, в этом году есть единственный нюанс, связанный с тем, что не было такого количества открытых корпоративов в связи с пандемией.

«Вот это единственный момент… Никакого всплеска по отношению к прошлому году нет, никакого дополнительного всплеска, связанного с пандемией, тоже нет», — заключил он.

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