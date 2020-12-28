В Москве рассказали о работе транспорта в новогодние праздники

Короткая ссылка
Власти рассказали о работе Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) в новогодние праздники.
В Москве рассказали о работе транспорта в новогодние праздники
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«В ночь с 31 декабря на 1 января и в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, московское метро, МЦК и МЦД будут работать без перерывов до самого утра», — приводит сайт «Москва 24» сообщение, опубликованное на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд в столичном общественном транспорте будет бесплатным.

Наземный транспорт также будет работать по особому расписанию. Из 174 регулярных маршрутов 59 будут развозить москвичей и гостей столицы до самого утра, а ещё 100 — до 03:00.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить