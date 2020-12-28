В Москве рассказали о работе транспорта в новогодние праздники

Власти рассказали о работе Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) в новогодние праздники.

«В ночь с 31 декабря на 1 января и в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, московское метро, МЦК и МЦД будут работать без перерывов до самого утра», — приводит сайт «Москва 24» сообщение, опубликованное на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд в столичном общественном транспорте будет бесплатным.

Наземный транспорт также будет работать по особому расписанию. Из 174 регулярных маршрутов 59 будут развозить москвичей и гостей столицы до самого утра, а ещё 100 — до 03:00.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена.