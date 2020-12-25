Московские МЦД в новогоднюю ночь будут работать в особом режиме

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Работа Московских центральных диаметров (МЦД) в столице в новогоднюю ночь будет продлена. В городском Дептрансе отметили, что будут запущены дополнительные рейсы.
Московские МЦД в новогоднюю ночь будут работать в особом режиме
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«В новогоднюю ночь МЦД ходит в особенном режиме. Мы продлим работу диаметров и запустим дополнительные рейсы, чтобы каждый, кто встречает Новый год не дома, мог вернуться в Москву или Подмосковье», — приводят «Известия» сообщение.

В департаменте уточнили, что последний состав на МЦД-1 отправится из Лобни в 01:58, а из Одинцова — в 03:50. На второй линии последний поезд из Нахабина отправится в 01:51, из Подольска — в 01:55.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в 2021 году планируют открыть 14 станций Московских центральных диаметров.

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