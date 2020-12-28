В Петербурге пройдёт акция в поддержку врачей «Нажми на клаксон»

В Петербурге по инициативе Комитета по печати и взаимодействию со СМИ пройдёт специальная акция в поддержку медиков «Нажми на клаксон».

Об этом пишет «Петербургский дневник».

В среду, 30 декабря, в 18:00 организаторы просят всех автомобилистов одновременно нажать на клаксон автомобиля в знак благодарности медикам за их работу в период пандемии COVID-19.

«Уходящий год был одним из самых сложных в жизни Петербурга. И особенно тяжёлым он получился для медицинских работников. Давайте всем городом поблагодарим врачей за их самоотверженный труд, даже если в этот момент они будут на посту!» — прокомментировал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Ранее «Известия» сообщили, что московским медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19, вручили ордена Пирогова и медали Луки Крымского.