В Петербурге пройдёт акция в поддержку врачей «Нажми на клаксон»

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В Петербурге по инициативе Комитета по печати и взаимодействию со СМИ пройдёт специальная акция в поддержку медиков «Нажми на клаксон».
В Петербурге пройдёт акция в поддержку врачей «Нажми на клаксон»
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

Об этом пишет «Петербургский дневник».

В среду, 30 декабря, в 18:00 организаторы просят всех автомобилистов одновременно нажать на клаксон автомобиля в знак благодарности медикам за их работу в период пандемии COVID-19.

«Уходящий год был одним из самых сложных в жизни Петербурга. И особенно тяжёлым он получился для медицинских работников. Давайте всем городом поблагодарим врачей за их самоотверженный труд, даже если в этот момент они будут на посту!» — прокомментировал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Ранее «Известия» сообщили, что московским медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19, вручили ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

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