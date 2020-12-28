Чернышенко поручил сформировать план мероприятий Года науки

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Министерству науки и высшего образования до конца января сформировать план мероприятий Года науки и технологий.

«Минобрнауки поручено в кратчайшие сроки подготовить предложения в план основных мероприятий, посвященных Году науки и технологий, который объявлен Президентом России в 2021 году», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Чернышенко.

Отмечается, что «вице-премьер также сообщил, что план предполагается утвердить к концу января будущего года, а старт основных мероприятий наметить на 8 февраля, в День российской науки».

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021 году.