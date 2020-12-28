В Минобороны дали прогноз по мировому рынку вооружений
Он отметил, что «пандемия новой коронавирусной инфекции существенно ослабила мировую экономику».
«По оценкам экспертов, в 2020-2021 годах возможно сокращение мирового валового внутреннего продукта на 4-5 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. К сожалению, среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнёры России в сфере военно-технического сотрудничества (далее - ВТС) — Алжир, Египет, Индия, Китай и другие», — заявил Фомин.
Замминистра сообщил, что «падение темпов развития мировой экономики повлекло за собой сокращение мировых военных расходов и объемов закупок нового вооружения».
«Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8 %, мировой экспорт продукции военного назначения (ПВН) — на 4 %. По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году», — рассказал он.
По его словам, «в настоящее время с рядом иностранных заказчиков перенесены сроки поставок ПВН».
«Это вызвано, в том числе, невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в России и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков», — добавил Фомин.
В августе генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что российские специалисты вернулись в ряд стран для передачи иностранным заказчикам военной техники и вооружения.