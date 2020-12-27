Погибшему с детьми уфимцу назначат посмертную психиатрическую экспертизу

Следственный комитет назначит посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу мужчине из Уфы, тело которого нашли в автомобиле вместе с его погибшими детьми.

«Следователями-криминалистами в ходе осмотра изъятого мобильного телефона 37-летнего подозреваемого извлечены аудиосообщения и видеозаписи, которые он записал перед совершением преступления, где пояснил мотивы своего поступка», — рассказали в Следственном комитете.

По изъятым записям проведут фоноскопическую экспертизу и соберут характеризующий материал на подозреваемого для психолого-психиатрической судебной экспертизы.

По данным СК, между 37-летним мужчиной и его 31-летней супругой произошла ссора на почве ревности, после которой мужчина взял детей шести лет и одного года и уехал к берегу реки Уршак, где позднее и нашли автомобиль с телами.

«Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть подозреваемого и потерпевших наступила в результате отравления угарным газом, телесных повреждений не обнаружено», — добавили в ведомстве.

Ранее прокуратура Башкирии начала проверку обстоятельств смерти мужчины и двух его детей.