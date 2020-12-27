Четыре человека погибли в результате ДТП в Оренбургской области

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В Оренбургской области при столкновении легкового автомобиля и фургона погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
Четыре человека погибли в результате ДТП в Оренбургской области
  • РИА Новости

ДТП произошло на 352-м км автодороги Самара — Оренбург, в 2 км от посёлка Переволоцкого. Столкнулись автомобиль Lada Granta и грузовой фургон.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta и два пассажира, в том числе ребёнок, от полученных травм скончались на месте происшествия, один малолетний пассажир с травмами был доставлен в лечебное учреждение», — приводит ТАСС сообщение. 

Как сообщает агентство со ссылкой на Министерство здравоохранения Оренбургской области, выжившего ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в Новосергиевскую районную больницу, где, по данным источника, он умер.

На месте работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Ранее в ДТП в Волгоградской области погибла двухлетняя девочка и её мать.

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