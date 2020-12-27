Путин поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя

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Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днём спасателя.
Путин поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«В этом году МЧС России отмечает своё 30-летие. На протяжении всех этих лет, на каждом этапе развития, становления вашего ведомства неизменной и ключевой для вас была одна, самая главная задача — надёжно защищать граждан страны... быстро и эффективно помогать тем, кто попал в беду», — сказал Путин.

Он поблагодарил спасателей за проявленный профессионализм при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, а также за участие в борьбе с эпидемией коронавируса.

Российский лидер подчеркнул, что эту службу выбирают и несут с честью «люди особой закалки, внутренней твёрдости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, сколько людей в 2020 году спасли сотрудники МЧС.

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