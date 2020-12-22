Мишустин назвал число спасённых людей сотрудниками МЧС в 2020 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, сколько людей в 2020 году спасли сотрудники МЧС.

«Только за этот год были спасены более 100 тыс. человек. Эвакуированы из мест повышенной опасности около 150 тыс. Но самое важное — что МЧС стремится работать прежде всего на предотвращение опасных инцидентов, ведёт очень большую информационно-разъяснительную работу», — цитирует его РИА Новости.

По словам премьера, деятельность МЧС позволила существенно снизить масштабы ЧС и ущерб от них.

«Это и тушение пожаров, и борьба с природными, техногенными катастрофами, ну и конечно, круглосуточная помощь каждому человеку, который оказался в беде», — подчеркнул Мишустин.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о работе ведомства в условиях пандемии.