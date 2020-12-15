Глава МЧС России рассказал о работе ведомства в условиях пандемии

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Глава МЧС России Евгений Зиничев в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря, рассказал, что пандемия COVID-19 повлияла на работу ведомства, однако не отразилась на его готовности к выполнению задач.
Глава МЧС России рассказал о работе ведомства в условиях пандемии
  • © EMERCOM of Russia
  • globallookpress.com

Об этом Евгений Зиничев рассказал в беседе с РИА Новости.

«Повлияла ли пандемия на нашу работу — да, безусловно. Отразилась ли на готовности МЧС России к выполнению своих задач — однозначно нет», — подчеркнул Зиничев.

Министр отметил, что в условиях распространения COVID-19 всем пришлось учиться работать по-новому.

«Чрезвычайные ситуации и пожары не делают скидок на эпидемиологическую обстановку. Попавшим в беду людям нужна помощь вне зависимости от внешних обстоятельств, а значит, нашей первоочередной задачей было приспособить систему к эффективной работе в условиях пандемии», — сказал глава МЧС России.

Ранее в МЧС прокомментировали новые правила противопожарного режима, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

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