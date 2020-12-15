В МЧС прокомментировали новые правила противопожарного режима

Новые правила противопожарного режима, которые вступят в силу 1 января 2021 года, не вводят дополнительных запретов и ограничений в жилых домах. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

«Новая редакция правил противопожарного режима в России вступает в действие с 1 января 2021 года. Правилами не устанавливаются новые ограничения, а конкретизируются ранее существующие требования на основании причин и последствий крупных пожаров», — пояснили в ведомстве.

Также правила направлены на исключение устаревших, дублирующих и избыточных требований пожарной безопасности, добавили в МЧС.

Ранее эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов прокомментировал новые противопожарные правила.