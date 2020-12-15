В МЧС прокомментировали новые правила противопожарного режима

Короткая ссылка
Новые правила противопожарного режима, которые вступят в силу 1 января 2021 года, не вводят дополнительных запретов и ограничений в жилых домах. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.
В МЧС прокомментировали новые правила противопожарного режима
  • РИА Новости

«Новая редакция правил противопожарного режима в России вступает в действие с 1 января 2021 года. Правилами не устанавливаются новые ограничения, а конкретизируются ранее существующие требования на основании причин и последствий крупных пожаров», — пояснили в ведомстве.

Также правила направлены на исключение устаревших, дублирующих и избыточных требований пожарной безопасности, добавили в МЧС.

Ранее эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов прокомментировал новые противопожарные правила.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить