В МЧС прокомментировали новые правила противопожарного режима
- РИА Новости
«Новая редакция правил противопожарного режима в России вступает в действие с 1 января 2021 года. Правилами не устанавливаются новые ограничения, а конкретизируются ранее существующие требования на основании причин и последствий крупных пожаров», — пояснили в ведомстве.
Также правила направлены на исключение устаревших, дублирующих и избыточных требований пожарной безопасности, добавили в МЧС.
Ранее эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов прокомментировал новые противопожарные правила.