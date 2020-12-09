Эксперт прокомментировал новые противопожарные правила

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов прокомментировал новые противопожарные правила.

«В изменениях и дополнениях, вступающих в силу 1 января, ничего принципиально нового нет. Единственный момент — для специалистов по продаже пиротехники в общественных местах запрещено применять пиротехнику второго класса опасности, это фонтаны и петарды, потому что хлопушки и бенгальские огни можно было и раньше использовать», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, собственники жилья отвечают за противопожарное состояние здания, и можно, к примеру, заключить договор на обеспечение пожарной безопасности с управляющей компанией.

«Как правило, управляющие компании имеют соответствующие лицензии. В их штате должен находиться специально обученный специалист. И один такой человек один раз в месяц в течение трёх часов выяснит все замечания, которые возникли к жильцам, и адресно их напишет», — уточнил Кузнецов.

По его словам, если тот или иной жилец не реагирует на предписание, то есть механизмы воздействия со стороны управляющей компании.

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