Песков: в этом году встречи Путина с представителями бизнеса не будет

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Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса в этом году не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: в этом году встречи Путина с представителями бизнеса не будет
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«В этом году её (встречи с представителями бизнеса. — RT) не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идёт постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идёт также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, правительство тоже работает», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он подчеркнул, что все основные решения принимаются в секторе экономики «с учётом мнения бизнеса».

Ранее Путин рассказал, что предпринимателям из пострадавших отраслей экономики в связи с пандемией оказали поддержку на сумму около 1 трлн рублей.

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