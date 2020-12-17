Путин рассказал о поддержке бизнеса в период пандемии

Президент России Владимир Путин рассказал, что предпринимателям из пострадавших отраслей экономики в связи с пандемией оказали поддержку на сумму около 1 трлн рублей.

Он отметил, что российские власти сформулировали и применили меры поддержки в пострадавших отраслях экономики.

«Это прежде всего малый и средний бизнес. В районе 1 трлн рублей направили по разным каналам в пострадавшую отрасль», — рассказал Путин на пресс-конференции.

По его словам, это также касается независимых предпринимателей, которые серьёзно пострадали. В том числе речь идёт о возврате денег, выделенных на уплату налогов в текущем году.

Путин добавил, что власти ведут мониторинг ситуации.

«Конечно, если необходимость такая будет, а она, конечно, наверное, возникнет, будем думать, что делать дополнительно для поддержки самозанятых», — заявил президент.

Также Путин рассказал о плане по снижению уровня бедности в России.