Путин рассказал о поддержке бизнеса в период пандемии

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Президент России Владимир Путин рассказал, что предпринимателям из пострадавших отраслей экономики в связи с пандемией оказали поддержку на сумму около 1 трлн рублей.
Путин рассказал о поддержке бизнеса в период пандемии
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Он отметил, что российские власти сформулировали и применили меры поддержки в пострадавших отраслях экономики. 

«Это прежде всего малый и средний бизнес. В районе 1 трлн рублей направили по разным каналам в пострадавшую отрасль», — рассказал Путин на пресс-конференции. 

По его словам, это также касается независимых предпринимателей, которые серьёзно пострадали. В том числе речь идёт о возврате денег, выделенных на уплату налогов в текущем году.

Путин добавил, что власти ведут мониторинг ситуации.

«Конечно, если необходимость такая будет, а она, конечно, наверное, возникнет, будем думать, что делать дополнительно для поддержки самозанятых», — заявил президент. 

Также Путин рассказал о плане по снижению уровня бедности в России.

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