В России за сутки выявили 28 284 случая коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 28 284 человек в 85 регионах. Всего за время пандемии в стране выявлено 3 050 248 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в оперштабе.

Накануне в России выявили 29 258 случаев COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России есть знания, которые помогут победить коронавирусную инфекцию.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры борьбы с COVID-19 не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.