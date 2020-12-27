В России за сутки выявили 28 284 случая коронавируса
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«За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в оперштабе.
Накануне в России выявили 29 258 случаев COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России есть знания, которые помогут победить коронавирусную инфекцию.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры борьбы с COVID-19 не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.