В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП под Рязанью мальчика

Короткая ссылка
Мальчику, пострадавшему при опрокидывании автобуса в Скопинском районе Рязанской области, предстоит длительное лечение и дальнейшие операции, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП под Рязанью мальчика
  • © РИА Новости / Геннадий Шишкин

«Десятилетний ребёнок, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Рязанской области, доставлен в Институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы около полуночи 26 декабря 2020 года. Состояние остаётся тяжёлым, но стабильным», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве отметили, что во время аварии ребёнку оторвало частично две ноги и руку, он потерял много крови. На данный момент мальчик находится на искусственной вентиляции лёгких.

«Ребёнку предстоит длительное лечение и повторные операции. В дальнейшем будет решаться вопрос протезирования», — добавили в пресс-службе.

Ранее Министерство здравоохранения уточнило данные по числу пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Рязанской области.

В ночь на пятницу, 25 декабря, в Скопинском районе Рязанской области на трассе Р22 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград. Изначально МВД сообщало о четырёх погибших и 11 пострадавших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить