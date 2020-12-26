В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП под Рязанью мальчика
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«Десятилетний ребёнок, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Рязанской области, доставлен в Институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы около полуночи 26 декабря 2020 года. Состояние остаётся тяжёлым, но стабильным», — приводит ТАСС сообщение.
В ведомстве отметили, что во время аварии ребёнку оторвало частично две ноги и руку, он потерял много крови. На данный момент мальчик находится на искусственной вентиляции лёгких.
«Ребёнку предстоит длительное лечение и повторные операции. В дальнейшем будет решаться вопрос протезирования», — добавили в пресс-службе.
Ранее Министерство здравоохранения уточнило данные по числу пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Рязанской области.
В ночь на пятницу, 25 декабря, в Скопинском районе Рязанской области на трассе Р22 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград. Изначально МВД сообщало о четырёх погибших и 11 пострадавших.