В Минздраве уточнили данные по пострадавшим в ДТП под Рязанью

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Министерство здравоохранения России уточнило данные по числу пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Скопинском районе Рязанской области.
В Минздраве уточнили данные по пострадавшим в ДТП под Рязанью
  • РИА Новости

Как говорится на сайте ведомства, в результате аварии пострадали 15 человек.

«В результате ДТП, произошедшего в Рязанской области, пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. Четыре человека погибли», — говорится в заявлении.

В свою очередь, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий рассказал газете «Известия», что состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё одного — как крайне тяжёлое. 

«Из поступивших трое находятся в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом. И семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести», — сказал он.

В ночь на пятницу, 25 декабря, в Скопинском районе Рязанской области на трассе Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград. Изначально МВД сообщало о четырёх погибших и 11 пострадавших.

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