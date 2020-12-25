В Минздраве уточнили данные по пострадавшим в ДТП под Рязанью

Министерство здравоохранения России уточнило данные по числу пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Скопинском районе Рязанской области.

Как говорится на сайте ведомства, в результате аварии пострадали 15 человек.

«В результате ДТП, произошедшего в Рязанской области, пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. Четыре человека погибли», — говорится в заявлении.

В свою очередь, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий рассказал газете «Известия», что состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё одного — как крайне тяжёлое.

«Из поступивших трое находятся в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом. И семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести», — сказал он.

В ночь на пятницу, 25 декабря, в Скопинском районе Рязанской области на трассе Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград. Изначально МВД сообщало о четырёх погибших и 11 пострадавших.