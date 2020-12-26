В Красноярском крае в жилом доме произошёл пожар
- РИА Новости
«В 16:43 (12:43 мск) 26 декабря в Туруханском районе (населённом пункте Туруханск) произошёл пожар в двухэтажном жилом доме», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на тушение пожара всего привлекли 16 человек и шесть единиц техники.
Как пишет РИА Новости, площадь пожара увеличилась до 240 кв. м, в доме проживают 25 человек, в том числе шестеро детей.
Ранее сообщалось, что в Московском районе Нижнего Новгорода в результате пожара в квартире многоэтажного дома погибла женщина.