В Красноярском крае в жилом доме произошёл пожар

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В Туруханске на севере Красноярского края в жилом доме произошёл пожар, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
В Красноярском крае в жилом доме произошёл пожар
  • РИА Новости

«В 16:43 (12:43 мск) 26 декабря в Туруханском районе (населённом пункте Туруханск) произошёл пожар в двухэтажном жилом доме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на тушение пожара всего привлекли 16 человек и шесть единиц техники.

Как пишет РИА Новости, площадь пожара увеличилась до 240 кв. м, в доме проживают 25 человек, в том числе шестеро детей.

Ранее сообщалось, что в Московском районе Нижнего Новгорода в результате пожара в квартире многоэтажного дома погибла женщина.

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