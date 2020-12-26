Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде
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«Пожарные реагировали по рангу пожара 2. По прибытии на место ранг был снижен до ранга 1. Погиб один человек, женщина, личность устанавливается», — приводит сообщение пресс-службы Интерфакс.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело после гибели при пожаре женщины и её ребёнка.
Портал kp.ru также передавал, что начальник пожарной части бурятского села Нижний Саянтуй Николай Медведев во внерабочее время спас из горящего соседского дома трёх детей.