В Приморье спасли застрявшего на льду пятнистого оленя

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В Приморском крае сотрудники Госохотнадзора спасли пятнистого оленя в Шкотовском районе, который вышел на лёд и не смог вернуться.
В Приморье спасли застрявшего на льду пятнистого оленя
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Животное вышло на лёд Кучелиновского водохранилища, куда его, вероятно, загнали дикие собаки. Оказавшись на скользкой поверхности, олень не смог двигаться дальше, поэтому просто лежал и ждал помощи», — сообщили в краевом правительстве.

Специалисты осмотрели животное, убедились, что оно не ранено, и за рога оттащили оленя к берегу, там животное поставили на ноги и выпустили в лес.

«Предварительно его освободили также от ленты ограждения, в которой он запутался, по-видимому, спасаясь от диких собак. В настоящее время животное вне опасности», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый, стаи одичавших собак, обитающих в предместьях населённых пунктов, дачных посёлках и охотугодьях, представляют собой серьёзную опасность для дикой природы: они нападают на копытных и других животных, а также создают потенциальную угрозу для людей.

В сентябре в Москве поймали бегающего в районе Перово лося и отправили его в парк «Лосиный Остров».

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