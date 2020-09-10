В Москве поймали лося и отправили его в парк «Лосиный Остров»

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В Москве поймали бегающего в районе Перово лося и отправили его в парк «Лосиный Остров». Об этом сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города.
В Москве поймали лося и отправили его в парк «Лосиный Остров»
  • РИА Новости

«Вернули в Лосиный Остров», — сообщили там РИА Новости.

Как пишет агентство, ранее в интернете появилось видео, на котором лось бегает по проезжей части в районе Перово.

В апреле 2019 года в Оренбургской области нашли мёртвого крокодила, который мог отстать от передвижного цирка, выступавшего в местном селе.

По словам жителей, на представлении хищника не показали.

Также в июле 2017 года в Рязанской области из передвижного цирка сбежала обезьяна. Чтобы поймать её, спасателям пришлось воспользоваться легкомоторным самолётом, беспилотным летательным аппаратом и тепловизором.

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