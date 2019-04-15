В Оренбургской области нашли мёртвого крокодила

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В Оренбургской области обнаружили мёртвого крокодила, который мог отстать от передвижного цирка, выступавшего в местном селе. По словам жителей, на представлении хищника не показали.
В Оренбургской области нашли мёртвого крокодила
  • © Пресс-служба УМВД России по Оренбургской области

Об этом рассказал РИА Новости представитель регионального управления МВД.

«Сельчане рассказывают, что недавно приезжал передвижной цирк. На афишах была фотография крокодила, но на представлении хищника так и не увидели», — отметили в ведомстве.

Как подчёркивается, животное обнаружили недалеко от села Павло-Антоновка.

В июле 2017 года в Рязанской области из передвижного цирка сбежала обезьяна. Чтобы поймать её, спасателям пришлось воспользоваться легкомоторным самолётом, беспилотным летательным аппаратом и тепловизором.

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