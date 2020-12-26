СК назвал возможную причину пожара в доме в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
«По предварительным данным, женщина является инвалидом, состояла на учёте у психиатра. Следователи СК не исключают, что сама погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что весной 2020 года погибшая уже совершала подобные действия и предотвратить трагедию смогла находящаяся в то время в квартире мать женщины.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия.
Ранее в Московском районе Нижнего Новгорода в квартире многоэтажного дома произошёл пожар, в результате которого погибла женщина.