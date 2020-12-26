Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчика Блейка

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского разведчика Джорджа Блейка.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчика Блейка
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Полковник Блейк был блестящим профессионалом — особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряжённой работы он внёс поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете. Светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в телеграмме Путина.

26 декабря в Службе внешней разведки России сообщили, что на 99-м году жизни скончался легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк.

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