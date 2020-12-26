Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Махачкале

ФСБ России опубликовала видео задержания четырёх террористов «Исламского государства»*, которые готовили теракт в Махачкале.

В ролике спецназ задерживает экстремистов, также на видео показаны ножи, гранаты, записи о расходах боевиков и схрон с оружием, в том числе с гранатомётом.

26 декабря ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта в Дагестане.

Задержаны четыре члена ячейки ИГ, которые планировали взрыв и нападение на полицейских. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации»).

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.