Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Махачкале
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В ролике спецназ задерживает экстремистов, также на видео показаны ножи, гранаты, записи о расходах боевиков и схрон с оружием, в том числе с гранатомётом.
26 декабря ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта в Дагестане.
Задержаны четыре члена ячейки ИГ, которые планировали взрыв и нападение на полицейских. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации»).
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.